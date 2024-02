Bereits knapp 60 Masern-Fälle in Österreich bestätigt

Die Masern-Fälle häufen sich von Ost- bis Westösterreich, laut ORF sind insgesamt bereits knapp 60 Erkrankungen an dem Virus in sechs Bundesländern bestätigt.

Österreich sei damit auf dem besten Weg, wieder Spitzenreiter in Europa zu werden, berichtete das Ö1-Morgenjournal am Montag: Schon im Vorjahr habe es nur in Rumänien so viele Masernfälle gegeben wie hierzulande.