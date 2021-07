BAWAG kauft Broker Hello Bank! Österreich und integriert sie in easybank

Die BAWAG kauft den Online-Broker Hello Bank! Österreich von der fanzösischen Finanzgruppe BNP Paribas. Die 80.000 Kunden sollen in die Marke easybank integriert werden.

Die heimische BAWAG Group übernimmt den österreichischen Marktführer im Online-Brokerage, die "Hello Bank!". Die Verträge wurden am Donnerstag unterzeichnet. Die Hello Bank werde künftig unter der Marke easybank fortgeführt, deren Fokus durch den Zukauf ergänzt werde, erklärte die BAWAG. Bisher gehörte die Hello Bank zur französischen Finanzgruppe BNP Paribas.