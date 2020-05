Der heimische Baukonzern Porr ist beim Wiener Start-up Pocket House eingestiegen.

Mitte April erwarb die Porr Beteiligungen und Management GmbH 25,1 Prozent an dem Software-Spezialisten für digitales Gebäude- und Quartiersmanagement. Mit der Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden erfolgte heute, Donnerstag, das Closing der Übernahme.

Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben

Der Anteilserwerb der Porr habe sowohl über direkten Anteilserwerb als auch über eine Kapitalerhöhung stattgefunden, teilte der Baukonzern am Donnerstag in einer Aussendung. Finanzielle Details zum Firmeneinstieg wurden nicht bekannt gegeben. "Mit unserer Beteiligung an der Pocket House GmbH haben wir uns weitere wichtige strategische Vorteile im Bereich der digitalen Immobilientransformation gesichert", sagte Porr-Chef Karl-Heinz Strauss. Das Start-up entwickelt Lösungen für die digitale Organisation, Verwaltung, Servicierung und Informationsbereitstellung von Immobilien bzw. Quartieren.