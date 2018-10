Bankomatkarten-Dieb in NÖ gesucht: Hinweise erbeten

Die Polizei NÖ fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der mehrere Bankomatkarten gestohlen und damit anschließend Bargeld behoben haben soll.

Ein bislang unbekannter Täter hat seit April 2018 an bisher sechs Tatorten bei verschiedenen Supermärkten Taschendiebstähle von Geldbörsen mit Bankomatkarten verübt, wobei er anschließend sofort mit den gestohlenen Bankomatkarten Bargeldbehebungen durchführte.

Taschendieb hob Bargeld mit gestohlenen Bankomatkarten ab

Die Codes der erbeuteten Bankomatkarten dürfte er zuvor bei Zahlungs- oder Bargeldbehebungen der Opfer ausgespäht haben, bzw. notieren offensichtlich viele Opfer ihre Codes auf Zetteln in ihren Geldbörsen. Die Tatorte lagen in Baden, Gänserndorf, Mistelbach, Bad Waltersdorf und Bruck an der Leitha.