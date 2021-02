Bankomat in Wr. Neustadt aufgeschnitten: Verdächtiger in London gefasst

Nach mehr als 14 Monaten Ermittlungsarbeit konnte nun ein 33-Jähriger in London gefasst werden, der in Wiener Neustadt einen Bankomat im Kinocenter Cineplexx aufgeschnitten und ausgeräumt haben soll.

Nach einem Bankomat-Einbruch im Kinocenter Cineplexx in Wiener Neustadt vor mehr als 14 Monaten haben Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich einen Beschuldigten ausgeforscht.

Der 33-Jährige sitzt Angaben der Landespolizeidirektion vom Mittwoch zufolge in London in Auslieferungshaft.

33-Jähriger bei Einreise nach Großbritannien geschnappt

Der Coup war am 27. November 2019 in den frühen Morgenstunden verübt worden. Der Bankomat in dem Kinocenter wurde aufgeschnitten und das Bargeld gestohlen.