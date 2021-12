Bäckern fehlt Weizen: Engpass bei Brot-Produktion erwartet

Österreichs Bäcker schlagen Alarm, weil zu viel Weizen für die Mehl- und Brotproduktion ins Ausland verkauft wird. Die Aufregung unter den Botproduzenten ist groß, sie fordern einen "Exportstopp".

Bäcker fordern "Exportstopp" von Weizen

Die Landwirtschaftskammer wies die Forderung nach einem Exportstopp zurück, "da dies das Marktgeschehen einseitig einschränken würde". Die Landwirtschaft kritisiere seit Jahren den Import von billigen Lebensmitteln aus allen Teilen der Welt, sei dabei aber meist auf taube Ohren gestoßen. "Leider war vielen das Thema Regionalität und gegenseitige Verbindlichkeit in der Vergangenheit kein besonderes Anliegen. Man war gewohnt, jederzeit auf billiges Getreide zugreifen zu können. Wie bereits bisher sind wir aber sehr daran interessiert, in ernsthaften Gespräche einzutreten", hieß es zur APA.

Österreichs Selbstversorgung liegt bei 200 Prozent

Eine ehrliche Partnerschaften müsse aber "für beide Seiten Sinn machen und nicht nur für die kurzen Zeiträume, in denen internationale Preisnotierungen einmal zugunsten der Erzeuger ausschlagen." Die Eigenversorgung Österreichs bei Brotgetreide liege bei über 200 Prozent und umfasse rund 1,5 Mio. Tonnen.

Wie der "Standard" heute berichtet, ist die Aufregung unter den Brotproduzenten groß. Üblich seien Lieferungen von 20.000 Tonnen Weizen innerhalb weniger Tage. Mittlerweile hingen die Einkäufer für 1.000 Tonnen permanent am Telefon. Er sei seit mehr als 30 Jahren im Geschäft, aber so etwas wie jetzt habe er noch nie erlebt, sagte Andreas Pfahnl, Eigentümer der gleichnamigen Mühle in Pregarten, zum "Standard".