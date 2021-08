Bachelor-Gewinnerin Mimi Gwozdz ziert das Playboy-Cover

Bachelor-Siegerin und Promi Big Brother-Teilnehmerin Mimi Gwozdz lässt die Hüllen fallen und ziert das Cover der September-Ausgabe des PLAYBOY.

Die diesjährige „Bachelor“-Siegerin und derzeitige „Promi Big Brother“-Teilnehmerin Michelle „Mimi“ Gwozdz möchte mit ihrem nackten Auftritt in der September-Ausgabe des Magazins PLAYBOY anderen Frauen Mut machen. „Ich denke, ich lebe gerade den Traum von vielen Frauen“, sagte die 27-jährige Influencerin und TV-Prominente im Interview mit dem Männermagazin. Ihre auf Ibiza entstandenen Aktaufnahmen sollten dazu auffordern: „Sei niemals zu schüchtern, und glaub niemals, dass du etwas nicht machen kannst, nur weil andere vielleicht schlecht darüber denken könnten.“

Sich im Playboy zu zeigen sei „etwas, worauf man stolz sein kann“, so Mimi Gwozdz, die sich nach ihrem Fernsehdebüt in der RTL-Dating-Show „Der Bachelor“ der Öffentlichkeit nun so vorstellen möchte, wie sie wirklich sei: „Es war eine Extremsituation, schließlich ging es da nur um den einen Mann, der Fokus lag lediglich auf ihm“.