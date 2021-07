Autos krachten bei Unfall in Niederösterreich zusammen: Sechs Verletzte

Sechs Verletzte waren nach Informationen des Roten Kreuzes das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwoch nahe Prellenkirchen (Bezirk Bruck a. d. Leitha).

Unfall in NÖ: Auto brannte

Das Rote Kreuz Bruck a. d. Leitha berichtete von drei Leicht- und drei Schwerverletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Nach Feuerwehrangaben landete eines der Unfallautos neben der L 167 in einem Feld. Der andere Wagen stand in Vollbrand.