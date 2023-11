Autofahrer rammte Unfallopfer und Ersthelferin in Steiermark - 50-Jähriger tot

Ein betrunkener Autofahrer (25) hat in der Nacht auf Samstag in Weißkirchen in der Steiermark einen gestürzten Scooterfahrer (50) sowie eine Ersthelferin (62) gerammt. Der 50-Jährige wurde dabei getötet, die 62-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ein Test beim Autofahrer ergab eine mittlere Alkoholisierung.

Die 62-Jährige wurde ins LKH Judenburg und dann ins LKH Graz gebracht. Der Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung bei der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt, teilte die Polizei mit.

Scooterfahrer war gestürzt

Der 50 Jahre alter Scooterfahrer aus dem obersteirischen Bezirk Murtal war gegen 23.40 Uhr gestürzt. Die B77 wird in diesem Bereich als Freilandstraße ohne künstliche Beleuchtung geführt. Der Lenker eines entgegenkommenden Pkw aus dem Bezirk Murtal bemerkte den Sturz, hielt seinen Wagen an und schaltete die Warnblinkanlage ein. Neben dem Beifahrer und einer weiteren Person im Fond befand sich auch die 62-jährige Ehefrau des Pkw-Lenkers im Fahrzeug. Sie stieg aus, um Erste Hilfe zu leisten.

25-Jähriger fuhr in Steiermark gegen Gestürzten und Ersthelferin

Kurz darauf fuhr der in Richtung Judenburg fahrende 25-jährige aus dem Bezirk Murtal mit seinem Pkw ungebremst gegen den Gestürzten und die Ersthelferin. Der 50-Jährige starb noch an der Unfallstelle, die 62-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Der Alkotest beim 25-Jährigen verlief positiv.

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge und eine Obduktion des Scooterfahrers an. Die Verständigung der Angehörigen durch die Polizei erfolgte im Beisein des Kriseninterventionsteams.