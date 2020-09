Auto im Weinviertel vom "Reblausexpress" erfasst

Am Samstag wurde ein 54-Jähriger bei einem Unfall im Bezirk Hollabrunn verletzt. Sein Auto kollidierte mit dem "Reblausexpress" und wurde fast 40 Meter mitgeschleift.

In Niederfladnitz in der Stadtgemeinde Hardegg (Bezirk Hollabrunn) im nördlichen Weinviertel ist am Samstag ein Pkw vom "Reblausexpress" erfasst worden. Ein 54-Jähriger am Steuer wurde dabei nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich verletzt. Sein Auto war fast 40 Meter mitgeschleift worden.