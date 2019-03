Ausbau der Zugverbindung Wien-Bratislava: Bahnübergang in Raasdorf gesperrt

Aufgrund des Ausbaus der Bahnstrecke zwischen Wien und Bratislava wird die L5 in Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) ab dem 15. März gesperrt.

Aufgrund von Arbeiten an der geplanten Straßenüberführung ist der Bahnübergang für Autos und Fußgänger nicht passierbar, teilten die ÖBB am Freitag in einer Aussendung mit. Die Sperre soll bis Mitte Oktober andauern.