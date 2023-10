Auftragsmörder für Ex-Partnerin gesucht: Prozess in NÖ

Der Fall um einen 53-jährigen Niederösterreicher, der im Darknet einen Auftragsmörder für seine Ex-Partnerin gesucht haben soll, wird am 21. November in Wiener Neustadt in einem Prozesses verhandelt. Angelastet wird dem Beschuldigten laut Gerichtssprecher Hans Barwitzius die Bestimmung zum versuchten Mord. Die beiden Verteidiger bestreiten die Vorwürfe.

Mann soll im Darknet einen Auftragsmörder gesucht haben

Der Tatzeitraum soll von den vergangenen Wintermonaten bis zum diesjährigen Frühling reichen. Im Fall einer Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe von zehn bis zu 20 Jahren oder lebenslang.

Verteidigt wird der Angeklagte von Manfred Arbacher-Stöger und Rudolf Mayer. "Unser Klient ist unschuldig. Er spielte bloß ein irres Computer-Game", wurden die beiden Juristen von der "Kronen Zeitung" zitiert. Dem Medienbericht zufolge dürfte der Beschuldigte geplant haben, dass seine einstige Partnerin auf dem Parkplatz vor deren Wohnhaus von einem Auto überfahren werden soll. Der Mann wurde am 28. April festgenommen, Untersuchungshaft wurde verhängt.