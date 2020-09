Auffahrunfall in NÖ: Feuerwehr musste Fahrzeuge trennen

Am Dienstag kam es zu einem Auffahrunfall in Niederösterreich. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt musste die beiden Fahrzeuge trennen. Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Wiener Neustadt. Ein Pkw fuhr auf einen Zweiten auf.

Die Anhängekupplung des vorderen Fahrzeuges verhakte derart, dass die Feuerwehr anrücken musste. Die Kameraden demontierten die Anhängekupplung und befreiten die beiden Fahrzeuge aus ihrer "Umklammerung". Nach einer halben Stunde konnten die drei Kameraden mit einem Fahrzeug wieder einrücken. Der Grund für den Auffahrunfall ist noch unklar.