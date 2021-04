Auch in Wien: Plakat mit Dankesbotschaft an Corona-Helden

Im Rahmen der "Thank You Heroes"-Kampagne bedankt sich ifolor bei allen, die im Vorjahr unermüdlich im Einsatz standen und dafür gesorgt haben, die Corona-Pandemie so gut es geht zu überstehen. Auch in Wien findet sich ein Plakat.

Diese Kampagne "Thank You Heroes" wurde von ifolor ins Leben gerufen, um sich bei sämtlichen Corona-Helden für ihre Bemühungen und Leistungen in der Zeit der Pandemie zu bedanken.

Plakate als Dankesbotschaft für Helden der Corona-Krise

Dafür wurden Plakate veröffentlicht, welche in mehreren europäischen Großstädten wie Wien, Zürich, Berlin, Mailand und Lyon zu sehen sind. Die Motive wurden in Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern entworfen und repräsentieren unterschiedliche Personengruppen, die auf bestimmte Art und Weise von der Corona-Pandemie betroffen sind.

Das in Wien am Neubaugürtel veröffentlichte Plakat wurde von der Künstlerin Janina Kepczynski erstellt, um sich beim gesamten Gesundheitspersonal für deren herausragende Arbeit in diesen schwierigen Zeiten zu bedanken.