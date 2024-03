Asyl: Start für erste Orientierungsklasse für Quereinsteiger in Wien

Die erste Orientierungsklasse für Kinder, die über die Familienzusammenführung im Asylbereich nach Wien gekommen sind, hat am Mittwoch den Betrieb aufgenommen.

Deren Zahl hat zuletzt deutlich zugenommen. Kinder, die noch nicht schulreif sind und das europäische Schulsystem noch nicht kennen, sollen deshalb in den speziellen Gruppen bis zu zwei Monate lang auf den Regelunterricht vorbereitet werden, hieß es in einer Aussendung von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS).

Familienzusammenführungen in Wien

Zwischen Jänner 2023 und Februar 2024 wurden im Zuge der Familienzusammenführung über 4.000 Kinder und Jugendliche im Pflichtschulalter an Wiener Pflichtschulen aufgenommen, weiterhin kommen jeden Monat rund 300 dazu. Die größte Gruppe sind dabei laut Stadtrat-Büro Kinder aus Syrien mit arabischer Muttersprache, von denen eine bedeutender Teil jahrelang keine Schule besucht und eine Zeit ihres Lebens in Flüchtlingslagern verbracht habe. Der Anteil von nicht alphabetisierten Kindern sei hoch.

Orientierungsklassen in Wien auf mehrere Wochen angelegt

Die auf mehrere Woche angelegten Orientierungsklassen sollen nun Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter, die noch nie in einem europäischen Schulsystem aufgenommen wurden, ein gutes Ankommen ermöglichen und gleichzeitig die Wiener Pflichtschulen entlasten. In den Orientierungsgruppen wird nach dem Lehrplan für Deutschförderklassen unterrichtet, dabei stehen eine Lehrkraft mit Sprachkenntnissen in der Herkunftssprache und eine mit dem Schwerpunkt Deutsch als Zweitsprache gemeinsam in der Klasse. Bei der Elternarbeit wird in der Orientierungsklasse der Schwerpunkt darauf gelegt, wie in Österreich der reguläre Schulbetrieb funktioniert.