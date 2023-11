Arbeitsunfälle in Tirol: Männer schwer verletzt

Bei zwei Arbeitsunfällen in Tirol sind am Mittwoch ein 50-Jähriger und ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. In Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) wurde ein 50-jähriger Forstarbeiter von einem Baumstamm getroffen.

Auf einer Baustelle in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) wurde ein 42-jähriger Arbeiter durch einen Kranausleger verletzt. Beide Österreicher wurden mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Zwei Arbeiter bei Unfällen schwer verletzt

Der 50-Jährige hatte am Vormittag versucht, in Ranggen einen hängenden Baum zu fällen. Dann schlug dieser aufgrund der Hebelwirkung nach hinten aus. Dem konnte der Österreicher laut Polizei noch ausweichen, wurde dann jedoch vom zurückschnellenden Baumstamm an der Hüfte getroffen. Ein Arbeitskollege wählte den Notruf. Der 50-Jährige musste schließlich schwer verletzt vom Team des Rettungshubschraubers mit einem Tau aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden.

Unfall auf Baustelle in Westendorf

Auf einer Baustelle kam es dann am Mittag in Westendorf zu einem Unfall. Ein 25-Jähriger hatte versucht, die Verstopfung eines Holzabfallsilos zu beheben. Dazu versuchte er mit einem Kranausleger eines Lkw, ein rund acht Meter langes Kantholz durch die Dachöffnung des Silos hineinzudrücken. Nach mehreren Versuchen rutschte der Kranausleger vom Kantholz ab, schnellte nach unten und traf den 42-Jährigen am Kopf, wie die Polizei beschrieb. Der 25-Jährige setzte die Rettungskette in Gang. Die Einsatzkräfte versorgten den Schwerverletzten, der dann vom Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen wurde.