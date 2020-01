Anschauliche Aktion: Greenpeace protestierte bei Coca-Cola-Werk gegen Wegwerfplastik

Am Dienstag kam es zu einer anschaulichen Aktion vor dem Coca-Cola-Werk im Burgenland. Greenpeace protestierte dort gegen den Einsatz von Wegwerfplastik.

Greenpeace-Forderung: Coca-Cola müsse Trendwende einleiten

"Coca-Cola ist der weltweit größte Plastikverschmutzer. In Österreich hält der Konzern mehr als die Hälfte des Limonadenmarktes. Mit dieser Größe und Macht muss das Unternehmen endlich seinen Müllberg reduzieren und eine Trendwende hin zu Mehrwegflaschen einleiten", fordert Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace Österreich. Bis zu 300.000 Flaschen verlassen stündlich das Coca-Cola-Werk in Edelstal. Insgesamt produziere Coca-Cola mehr als ein Viertel des PET-Mülls in ganz Österreich.

Lkw-Ladung an Plastik lande stündlich im Meer

Plastikmüll in der Natur bedrohe unzählige Tiere und wandert über Flüsse auch in unsere Meere: So lande stündlich eine Lkw-Ladung an Plastik im Meer. Zusätzlich verursache die Produktion und Entsorgung von Plastik einen enormen CO2-Ausstoß und heize damit die Klimakrise an.