Angeblicher Suizidversuch: Jenewein bekommt 27.000 Euro Entschädigung

Am Montag wurde der "Kurier" wegen mehrerer Artikel über einen angeblichen Suizidversuch des Ex-FPÖ-Politikers Hans-Jörg Jenewein zu einer Entschädigung von insgesamt 27.000 Euro verurteilt.

Die medienrechtliche Klage Jeneweins hatte sich allerdings auf mehr als 30 online und in Print-Ausgaben erschienene Meldungen bezogen - der "Kurier" hatte bis Mitte September über den angeblichen Selbstmordversuch berichtet. Der weitaus erheblichste Teil dieser Veröffentlichungen waren dem nicht rechtskräftigen erstinstanzlichen Urteil zufolge zulässig und medienrechtlich gedeckt. Für Richter Stefan Romstorfer war nämlich ein politischer Kontext der Artikel-Serie insofern nicht von der Hand zu weisen, als wenige Tage vor dem angeblichen Selbstmordversuch Jeneweins bekannt geworden war, dass auf dessen Handy der Entwurf einer Anzeige wegen Fördermissbrauchs gegen die Wiener FPÖ gefunden worden war, was seine innerparteiliche Stellung nicht unbedingt gestärkt haben dürfte. Unter diesem Blickwinkel "wäre es eine zu große Einschränkung für die Meinungsfreiheit, wenn man darüber (über den angeblichen Selbstmordversuch, Anm.) gar nicht berichten dürfte", begründete Romstorfer, weshalb der größte Teil der inkriminierten "Kurier"-Veröffentlichungen vorerst ohne Rechts- und finanzielle Folgen blieb. Jeneweins Rechtsvertreter Niki Haas meldete gegen den klagsabweisenden Teil der Entscheidung umgehend Rechtsmittel an.