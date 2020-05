Am Sonntag warten beim Lotto-Sechser 1,5 Millionen

Erst am vergangenen Wochenende wurde ein Jackpot bei Lotto geknackt, und schon steht am kommenden Sonntag der nächste Jackpot auf dem Spiel.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 44.000 Euro. Ein Gewinn wurde in Wien erzielt, der andere in Kärnten. Beide kreuzten ihre Gewinn-Kombination im ersten Tipp eines Normalscheines an.