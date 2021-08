Alte Frau betrogen: Junger Mann in Hollabrunn gesucht

Die Polizei Niederösterreich sucht einen Betrüger, der in Hollabrunn einer 79-Jährigen um 100 Euro betrogen haben soll. Der junge Mann soll ungefähr 25 Jahre alt sein.

In Hollabrunn dürfte ein Betrüger unterwegs sein. Ein junger Mann erbettelt Geld unter Vortäuschung falscher Tatsachen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Eine 79-Jährige hat am Freitag diesbezüglich Anzeige erstattet. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hollabrunn, Tel. 059133-3410, erbeten. Allfällige weitere Geschädigte mögen sich ebenfalls mit der Dienststelle in Verbindung setzen.