Alles Leinwand: Reise-Festival 2020 im Alten AKH in Wien

Am Samstag, 22.2. und Sonntag, 23.2. findet im Wiener Alten AKH das "Alles Leinwand" Reise-Festival 2020 statt. VIENNA.at verlost Tickets zu verschiedenen Reisevorträgen.

Zum Festivalauftakt des "Alles Leinwand" Reise-Festivals im Alten AKH in Wien präsentiert der Abenteurer Mario Goldstein in "Sehnsucht Wildnis" eine Hommage an Kanada und Alaska. Der Schweizer Tierfotograf Thomas Sbampato zeigt am Samstag spektakuläre Bilder aus Afrikas Süden, Namibia und Botswana.