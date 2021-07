Auch in Linz gibt es ab sofort "Alles gurgelt".

Alles gurgelt: Gratis PCR-Gurgeltests ab sofort in Linz

In Linz werden ab Montag ebenso wie in Wien PCR-Gurgeltests für die Bevölkerung angeboten. Weitere Bezirke in Oberösterreich folgen im August.

Ab Montag startet auch Linz mit kostenlosen PCR-Gurgeltests. Oberösterreich ist damit das zweite Bundesland nach Wien, in dem diese Tests angeboten werden. Nach Linz folgen am 2. August die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck. Bei guter Resonanz sei eine Ausrollung auf das gesamte Bundesland möglich, informierte das Land OÖ.

Gurgeltests in Bipa-Filialen

Während der Pilotphase können die Tests in den Bipa-Filialen der teilnehmenden Bezirke abgeholt und die Proben bei allen Rewe-Standorten in diesen Bezirken abgegeben werden. Das Testergebnis wird dann innerhalb von 24 Stunden übermittelt. Kinder können den Test anwenden, sobald sie in der Lage sind zu gurgeln. Für die Bürger sind die Tests gratis, die Kosten übernimmt der Bund. Mit dem Angebot wolle man schon jetzt Schritte setzen, um "ein neuerliches Ansteigen der Infektionszahlen, auch im Zusammenhang mit der hochansteckenden Delta-Variante, möglichst einzudämmen", betonte LH Thomas Stelzer (ÖVP).