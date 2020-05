AK: Arbeiter wegen Corona-Quarantäne gekündigt

Weil ein Arbeiter in Corona-Quarantäne ging, aber keine entsprechende Bescheinigung hatte, wurde er gekündigt. Die Quarantäne-Zeig wurde ihm vom Urlaub abgezogen. Die Arbeiterkammer erstritt sich die Zeit zurück.

In der Firma gab es vier Kollegen, die sich nachweisbar mit dem Corona-Virus angesteckt hatten. Die Behörden ordneten dem Arbeiter Quarantäne an, er bekam aber zu lange keine schriftliche Bescheinigung. Die Firma kündigte darauf den Arbeiter - und zog ihm für die Zeit der Quarantäne Urlaub ab. AK Präsidentin Renate Anderl: "Zurück zu dieser Firma will der Mann verständlicherweise nicht. Die AK hat dem Arbeiter jetzt dabei geholfen, zumindest die Urlaubsersatzleistung zu bekommen, die ihm zusteht. Von der Regierung verlange ich, dass Arbeiter, die in Quarantäne geschickt werden, endlich verlässlich eine entsprechende Bescheinigung für den Arbeitgeber bekommen."