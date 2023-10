Acht Einsätze an einem Tag für die FF Wr. Neustadt

Am Donnerstagnachmittag wurden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt zu zwei Bränden gleichzeitig gerufen. Dies waren die Einsätze 6 und 7 an diesem Tag.

Sperrmüll brannte auf Abfallbehandlungsanlage Wiener Neustadt

Wohnungsbrand in der Steinabrücklgasse

Um 15:15 Uhr läutete nochmals der Notruf in der Alarmzentrale am Babenbergerring: Die Landesleitstelle der Polizei meldete einen Wohnungsbrand in der Steinabrücklgasse. Auf Anfrage der Alarmzentrale wurden teilweise Kräfte von der Einsatzstelle in der Raketengasse abgezogen und weitere Kräfte der Feuerwehr Wiener Neustadt per Funkalarmempfänger und Handyinformations-App zum Wohnungsbrand gerufen.

Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der Wohnung im zweiten Stock. Mit einem Atemschutz wurde eine Löschleitung unter schwerem Atemschutz in Stellung gebracht und in die Wohnung vorgenommen. In der gegenständlichen Wohnung standen eine Couch und ein Teil des Mobiliars im Vollbrand. "Durch den raschen Eingriff der Feuerwehr Wiener Neustadt und den sofortigen Innenangriff konnte der Brand rasch gelöscht werden", erklärte der Einsatzleiter, Feuerwehrkommandant Branddirektor Christian Pfeiffer.

Zur Sicherheit wurden die Kräfte des Roten Kreuz Wiener Neustadt zum Einsatzort berufen.