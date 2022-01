Abwasserentsorgung: Österreich Teil von EU-Spitzenfeld

Die Platzierung Österreichs in puncto Abwasserentsorgung könnte schlechter sein: EU-weit liegt man hier im Spitzenfeld.

Bei den von der Europäische Umweltagentur (EEA) am Dienstag veröffentlichten Länderprofilen zur kommunalen Abwasserentsorgung war Österreich eines von vier Ländern, das die EU-Vorgaben zu 100 Prozent erfüllte. "96 Prozent der österreichischen Haushalte sind an Kläranlagen angeschlossen", so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Aussendung.