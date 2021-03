A2: Autos nach Zusammenstoß in Vollbrand

Bei einem Unfall auf der Südautobahn bei Wiener Neudorf gingen zwei Autos in Flammen auf. Die Autolenker konnten sich noch leicht verletzt befreien, die Fahrzeugen brannten komplett aus.

Zwei Autos haben in der Nacht auf Sonntag nach einem Zusammenstoß auf der Südautobahn A2 bei Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) zu brennen begonnen. Als die Feuerwehr eintraf, standen die Fahrzeuge bereits in Vollbrand, berichtete die Feuerwehr Wiener Neudorf in einer Aussendung. Die Lenker wurden bei dem Unfall verletzt, konnten ihre Fahrzeuge aber noch rechtzeitig verlassen. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.