A2: Auto über Leitschiene katapultiert - Lenker unverletzt

Ein Pkw ist am Samstagnachmittag auf der Südautobahn bei Wiener Neustadt in Richtung Graz von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Das Fahrzeug wurde durch die abgeschrägten Leitschiene in die Luft geschleudert und landete auf dem Dach, berichtete die Feuerwehr Wiener Neustadt. Der Lenker blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Bereits Ende Jänner hatte sich laut Feuerwehr an derselben Stelle ein Auto überschlagen.