83-Jährige in Gloggnitz erstochen: Verdächtiger bleibt in U-Haft

Nachdem ein 38-Jähriger im August in Gloggnitz eine ältere Frau erstochen haben soll, bleibt der Verdächtige weiter in U-Haft.

Jener Verdächtige, der im August eine 83-Jährige in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) erstochen haben soll, bleibt in U-Haft. Die Frist läuft bis 30. September, teilte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Montag auf APA-Anfrage mit. Der 38-Jährige verzichtete demnach auf eine Haftprüfungsverhandlung, der Beschluss erging vergangenen Freitag.