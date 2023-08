Neu auf Netflix, Amazon Prime & Co.: Die Starts von 28. August bis 10. September

Von 28. August bis 10. September 2023 gibt es wieder viele neue Film- und Serienstarts auf den Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime, Disney+, Sky & Co.

NETFLIX

ONE PIECE (Serienstart 31. AUGUST)

Als Mangacomic ist "One Piece" seit 1997 ein weltweiter Hit, der sich millionenfach verkauft hat. Nun kommt die Realverfilmung in acht Folgen heraus. Die Serie hat den jungen, gelenkigen Abenteurer Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) im Zentrum. Mit seiner Piratencrew begibt er sich auf eine Reise über die vier riesigen Ozeane und deren exotische Inseln. Das Ziel ist der legendäre Schatz "One Piece" des hingerichteten Piratenkönigs Gol D. Roger. Denn nur mithilfe des wertvollen Fundes könnte Monkey D. Ruffy das Erbe von Gol D. Roger antreten. Doch so mancher Marinesoldat und andere gefährliche Gegner stehen dem im Wege.

CHOOSE LOVE (Filmstart 31. AUGUST)

Cami Conway (Laura Marano) hat ein Problem: Ihr Leben scheint perfekt mit ihrem Job als Aufnahmetechnikerin und kurz vor der Verlobung mit ihrem Geliebten Paul (Scott Michael Foster). Doch irgendetwas fehlt. Wäre nicht doch vielleicht der britische Rockstar Rex Galier (Avan Jogia) der Mann ihres Lebens? Und was ist mit ihrer ersten großen Liebe, dem Abenteurer Jack Menna (Jordi Webber)? Vor Cami stehen lauter Entscheidungen - und treffen kann sie der Zuschauer bei diesem interaktiven Netflix-Film. Mittels Klick legt man fest, welchen Weg die Hauptfigur einschlägt und muss als Zuseher dann mit den Konsequenzen leben.

HAPPY ENDING (Filmstart 1. SEPTEMBER)

Grundsätzlich verstehen sich Luna (Gaite Jansen) und Mink (Martijn Lakemeier) gut - wenn Luna nicht so unzufrieden mit dem Sexleben des Paares wäre, dessen Einjähriges vor der Tür steht. Um dem Ganzen etwas Schwung zu verleihen, schlägt sie auf Anraten ihrer besten Freundinnen einen Dreier mit der Klimaaktivistin Eve (Joy Delima) vor. Doch dieser Schritt stellt alsbald das Leben von Luna und Mink vollends auf den Kopf.

LIEBES KIND (Serienstart 7. SEPTEMBER)

Jahrelang hat ein Unbekannter Lena (Kim Riedle) und ihre beiden Kinder Hannah (Naila Schuberth) und Jonathan (Sammy Schrein) in einem abgeschotteten Haus gefangengehalten. Ihr Leben ist von ihrem Übeltäter genau durchgetaktet und spielt sich zwischen Mahlzeiten, Toilettengängen und dem Schlafen ab. Er verlangt die volle Kontrolle. Doch dann gelingt Jasmin die Flucht, auf der sie allerdings in einen Autounfall verwickelt und ins Krankenhaus eingeliefert wird. Vorbei ist Jasmins Albtraum aber auch dann noch nicht, im Gegenteil. So tauchen zwei Eltern (Justus von Dohnányi und Julika Jenkins) im Spital auf, deren Kind vor 13 Jahren verschwunden ist. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann.

DISNEY+

DIE DREI !!! (Serienstart 6. SEPTEMBER)

Kim (Purnima Grätz), Marie (Lilith Johna) und Franzi (Bella Bading) sind beste Freundinnen. Und nicht zuletzt sind die drei Schülerinnen auch Arbeitskolleginnen, betreiben sie doch als Nebenjob ein eigenes Detektivbüro unter dem Namen "Die drei !!!", mit dem sie als Hobbyermittlerinnen knifflige Fälle lösen. Schließlich hat Kim praktisch ein fotografisches Gedächtnis, während Franzi die Sportliche im Trio ist und Marie die Modeexpertin. Gemeinsam lösen die Mädchen in dieser Jugendbuchadaption jeden Fall.

SKY

INSIDE GREENPEACE - WAS BRAUCHT ES, UM DIE WELT ZU RETTEN (Serienstart 17. SEPTEMBER)

"Was braucht es, um die Welt zu retten?" ist wohl eine der Grundfragen der Zeit. Und auf Sky gibt die neue Serie "Inside Greenpeace" nun in fünf Folgen mögliche Antworten. Das Format begleitet dabei sieben Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltorganisation über ein ganzes Jahr hinweg. Es geht um das Aufsetzen großer Kampagnen, die geheime Planung für Aktionen wie die Blockade des Hafens von Rotterdam oder den waghalsigen Einsatz in Krisengebieten, um die Weltöffentlichkeit über illegale Vorgänge zu informieren. Zugleich hat Greenpeace sein Archiv geöffnet und ermöglicht so einen bis dato ungekannten Blick auf legendäre Projekte wie etwa die Besetzung des schwimmenden Öltanks "Brent Spar".

AMAZON PRIME VIDEO

SITTING IN BARS WITH CAKE (Filmstart 8. SEPTEMBER)

Jane (Yara Shahidi) und Corinne (Odessa A'zion) sind ungeachtet ihrer unterschiedlichen Charaktere die besten Freundinnen. Im Los Angeles von heute schlagen sich die beiden Mittzwanziger durch, wobei Corinne eher auf der extrovertierten Seite zu verorten ist, Jane auf der schüchternen. Und so kommt auch Corinne und nicht Jane auf die Idee, dass die gute Bäckerin ein Jahr lang wöchentlich einen Kuchen backen soll, den sie in die Bars der Metropole mitnimmt. Das Ziel: Leute kennenlernen und Selbstvertrauen tanken. Doch just in diesem Jahr des "Cakebarring" erhält Corinne vom Arzt eine Diagnose, die ihr Leben verändert. Basierend auf einer realen Geschichte.

APPLE TV

THE CHANGELING (Serienstart 8. SEPTEMBER)

"The Changeling", basierend auf dem gleichnamigen Roman von Victor LaValle, ist eine Mischung aus Horrorgeschichte, Antirassismusplädoyer und einer Parabel auf die Elternschaft. Im Zentrum steht Apollo Kagwa (LaKeith Stanfield), dessen Vater einst spurlos verschwand und ihm lediglich dunkle Träume und eine Bücherkiste hinterließ. Mittlerweile ist Apollo gemeinsam mit Emma Valentine (Clark Backo) selbst Vater geworden. Das vermeintliche Glück ist allerdings nur von kurzer Dauer, scheint doch ein dunkler Fluch über den beiden Neo-Eltern zu schweben. So verschwindet die depressive Emma mit einem Mal - und Apollo muss sich auf eine gefährliche Odyssee begeben, die ihn durch New York City, aber auch auf eine vergessene Insel, einen Friedhof oder in einen geheimnisvollen Wald führt - Hexen und Dämonen als stete Begleiter.

CANAL+

UFOS (Serienstart 8. SEPTEMBER)

Eigentlich ist der Weltraumingenieur Didier Mathure im Frankreich der späten 1970er ja mit der Entwicklung einer Rakete betraut. Als diese jedoch kurz nach dem Start explodiert, wird Didier zwangsversetzt - in die Abteilung für UFO-Sichtung. Sein Team aus exzentrischen Nerds ist dafür zuständig, die Meldungen von unbekannten Flugobjekten wissenschaftlich zu erklären. Eigentlich eine Zumutung für Didier - bis eine überraschende Begegnung sein Weltbild ins Wanken bringt.

PARAMOUNT+

DIE EWIGE TOCHTER (Filmstart 31. AUGUST)

Die Filmemacherin Joanna Hoggs hat mit "The Eternal Daughter" die Vollendung ihrer Trilogie vorgelegt, die sie 2019 mit "The Souvenir" begonnen und in "The Souvenir Part II" 2021 fortgesetzt hatte. Dabei ist "Eternal Daughter" keine Spukhausgeschichte im klassischen Sinne. Die Geister hier sind nicht die traditionellen Gespenster, die aus dem Grab zurückkehren. Sie sind jene Art von Geistern, die uns alle heimsuchen. Erinnerungen, sowohl gute wie auch schlechte, denen sich Tilda Swinton in einer großartigen Doppelrolle gegenüber sieht.