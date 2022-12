Nach Vorwürfen gegen Musikschuldirektor in NÖ: Ombudsstelle geschaffen

Nach den Vorwürfen gegen einen Musikschuldirektor im Weinviertel wurden nun Maßnahmen ergriffen, und eine Ombudsstelle für Beschwerden geschaffen.

Ab sofort können sich Eltern, Schüler und Lehrer bei Wahrnehmungen, Beobachtungen und Missständen an eine Ombudsstelle für Musikschulbeschwerden wenden. Etabliert wird in jeder der sechs Bildungsregionen außerdem ein Schulqualitätsmanager, teilte der NÖ Gemeindebund am Donnerstag per Aussendung mit.