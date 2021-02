Verdacht des illegalen Welpenhandels in Wien-Hietzing: Frau angezeigt

Eine 30-jährige Frau alarmierte am Montag die Wiener Polizei, nachdem ihr von einer Frau in Wien-Hietzing ein Hundewelpe zum Kauf um 150 Euro angeboten worden war.

Die alarmierte Funkwagenbesatzung des Ludwig 2 konnte die mutmaßliche 43-jährige Verkäuferin am Montag gegen 10:30 Uhr in der Wolkersbergenstraße anhalten und den kleinen braunen Schnüffler in Sicherheit bringen.