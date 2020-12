Wiens neuer Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) hat am Mittwoch im Gemeinderat seine Pläne in Sachen Transparenz skizziert.

Antikorruptionsstelle und Whistleblowingplattform geplant

"Transparenz ist natürlich eine extreme Querschnittsmaterie", gab der neue Stadt-Vize zu bedenken. Er wolle sich ressortübergreifend darum kümmern. Denn es brauche einen, der darauf schaue, dass die Vorhaben in dem Bereich auch in Umsetzung kommen. Vorgesehen sei auch die Schaffung neuer Einrichtungen. So soll eine weisungsungebundene Antikorruptionsstelle kommen - damit einhergehend auch eine Whistleblowingplattform.