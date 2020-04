In Wien-Landstraße brach ein nächtliches Feuer aus

In Wien-Landstraße brach ein nächtliches Feuer aus ©APA (Sujet)

Zimmerbrand in Wien-Landstraße fordert vier Verletzte

Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Wien-Landstraße wurden in der Nacht auf Mittwoch vier Personen verletzt. Die Berufsfeuerwehr Wien musste das Haus evakuieren.

Die Hausbewohnerinnen und Hausbewohner wurden über eine Drehleiter und mit Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus ins Freie gebracht. Die Berufsrettung Wien war mit Teilen des Katastrophenzugs im Einsatz und übernahm die notfallmedizinische Versorgung der Verletzten.

Feuer brach in Altbau auf der Landstraßer Hauptstraße aus

Der Brand brach aus bisher unbekannter Ursache in einem Zimmer einer Wohnung im zweiten Stock des fünfstöckigen Altbaus in der Landstraßer Hauptstraße aus. Zwei Personen konnten sich selbstständig aus der Brandwohnung retten, zwei weitere Personen wurden von den Einsatzkräften unter Atemschutz gerettet, wobei eine Person bereits bewusstlos war.

Sofort wurde diese Person von den Feuerwehrleuten mit Sauerstoff versorgt und an die Berufsrettung Wien zur notfallmedizinischen Versorgung übergeben.

Feuerwehr rettet mehrere Personen aus brennendem Haus

Gleichzeitig wurde der Brand mit einer Löschleitung unter Atemschutz bekämpft und weitere Personen mit Fluchtfiltermasken durch das verrauchte Stiegenhaus aus dem Gebäude gebracht. Eine Person wurde von der Straßenseite mit der Drehleiter aus einer Wohnung in den oberen Stockwerken gerettet.

Durch die hohe Brandintensität schlugen die Flammen aus einem Fenster im Innenhof, der Brand drohte bereits auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen, die Scheiben der äußeren Fensterflügel waren durch die Hitze bereits zersprungen. Die Feuerwehrleute konnten aber verhindern, dass die Flammen übergriffen. Die Feuerwehr stellte mehrere Hochleistungslüfter vor dem Hauseingang und vor der Brandwohnung auf, um den Rauch aus dem Gebäude zu drücken. Nach etwa einer halben Stunde war der Brand gelöscht.

Hausbewohner während Einsatz vor dem Haus betreut