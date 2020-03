Die Schule wird in Zeiten der Corona-Krise weitgehend zur digitalen Schule. Bei der Kommunikation mit ihren Schülern setzen Lehrer während der Schulschließungen auf die unterschiedlichsten Kanäle.

Bei der Umsetzung der "digitalen Schule" gehen so manche Pädagogen deutlich über das Verteilen von Aufgaben per Mail oder Lernplattform hinaus: Per Telefon, Whatsapp und Instagram beantworten sie Fragen, halten online Live-Unterrichtseinheiten ab oder erstellen Erklärvideos und tägliche Challenges.