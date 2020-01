Zum Start ins neue Jahr warten in Wien viele kostenlose Veranstaltungen.

Die besten Gratis-Events im Jänner in Wien

Zum Start ins neue Jahr haben wir für euch die besten kostenlosen Veranstaltungen in Wien zusammengetragen.

Wir haben uns wieder auf die Suche nach den besten Veranstaltungen in Wien im Jänner gemacht, bei denen euer Geldbeutel dank freiem Eintritt geschont wird.

Egal ob Eislaufen vor dem Wiener Rathaus, Schnäppchenjagd im Pop-Up Outlet oder gratis ins Kino: Hier findet ihr die Highlights des Monats.

Wien: Diese Veranstaltungen locken im Jänner mit freiem Eintritt

10. und 11.01.2020: Fashion Flash

Anfang Jänner wird die Marx Halle in Wien wieder zum Pop-Up Outlet. Alle Fashionistas dürfen sich auf zwei Tage im Shopping-Paradies freuen, der Eintritt ist gratis.

11.01.2020: Kostümflohmarkt der Volksoper Wien

Die Wiener Volksoper schafft wieder Platz und verkauft divere Kostüme aus dem Fundus der Bundestheater. Außerdem können Volksopern CDs, DVDs, Bücher und T-Shirts günstig erworben werden. Hier alle Infos zum Kostümflohmarkt.

11., 18. und 25.01.2020: Indoor-Spieltage im Volkskundemuseum

An drei Terminen im Jänner werden Indoor-Spiele und Workshops für Kinder von 3 bis 12 Jahren und die ganze Familie geboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

17.01.2020: Free Friday Night im Oberen Belvedere

Weltberühmte Klassiker und wenig bekannte Depot-Schätze: Bei der Free Friday Night im Oberen Belvedere wird ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten.

21.01.2020: Buchpräsentation "Wiener Vergnügen"

Um dem kargen Alltag zu entfliehen, gab es im Alten Wien zahlreiche Möglichkeiten für Vergnügen, Spektakel und Sensationen. Beppo Beyerl und Thomas Hofmann präsentieren in der Thalia Buchhandlung 1030 (Landstraßer Hauptstraße 2a) ihr Buch "Wiener Vergnügen".

22.01. bis 01.03.2020: Wiener Eistraum

Ab 22. Jänner ist der 25. Wiener Eistraum vor dem Rathaus geöffnet. Am ersten und letzten Öffnungstag ist der Eintritt kostenlos. Alle Wiener Kindergärten, Horte und Schulen können außerdem an Schultagen (Mo-Fr) von 10.00-16.00 Uhr kostenlos Schlittschuhfahren. Das kostenlose "Last Minute"-Angebot gilt täglich ab 21.30 Uhr (bis 22.00 Uhr geöffnet).

24.01.2020: Nacht der Programmkinos

Bei der Nacht der Programmkinos ist der Eintritt in ausgewählten Kinos in ganz Österreich frei. In Wien nehmen folgende Einrichtungen teil: Filmcasino, Filmhaus, Gartenbaukino, Stadtkino, im Künstlerhaus, und das Votivkino.

25.01.2020: Protestsongcontest - Vorfinale

Der Protestsongcontest findet heuer bereits zum 17. Mal bei freiem Eintritt statt. Im RadioKulturhaus (Argentinierstraße 30a, 1040 Wien treten wieder Bands und Künstler gegeneinander an, um ins großen Finale im Februar zu gelangen.

bis 31.01.2020: Ausstellung "Medical Comics"

Die aktuelle Ausstellung "Medical Comics" im Wiener AKH soll den Besuchern die Facetten der Medizin aus verschiedenen Blickwinkeln näherbringen. Der Eintritt ist kostenlos.

01. bis 31.01.2020: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Die Wiener Einkaufsstraßen bieten auch im neuen Jahr wieder ein dichtes Programm. Hier findet ihr einen Überblick nach Bezirken.

01. bis 31.01.2020: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei vielen Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 31.01.2020: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Jeden Montag findet der "International Monday" statt. Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 31.01.2020: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen kostenlos erlebbar. Weitere Infos zu den Bezirksmuseen