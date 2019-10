Barber Angels-Aktion: Gratis Haarschnitte im Vinzi Dorf Wien

Besondere Aktion am Nationalfeiertag 2019: Der Soziale Friseurverein Barber Angels Brotherhood Austria ist zum ersten Mal im Wiener Vinzi Dorf im Einsatz, um obdachlosen, armutsgefährdeten und sozial schwachen Menschen kostenlose Haar- und Bartschnitte zu geben.

Seit der Vereinsgründung 2018 haben die Barber Angels in Österreich an fast 30 Einsätzen in Wien, Linz, Wels, Salzburg, Klagenfurt, Graz und zuletzt Villach über 1000 wohnungslosen, armutsgefährdeten und sozial benachteiligten Menschen kostenlos Haare und/oder Bärte geschnitten. Die Charity-Einsätze des Sozialen Friseurvereins Barber Angels Brotherhood Austria werden immer bekannter.

Friseure gegen Armut: Hilfe durch Haarschnitte

Alles zur Aktion im VinziDorf Wien

Die Friseure gegen Armut, der soziale Friseurverein Barber Angels Brotherhood Austria, ist diesmal auf Einladung erstmals im VinziDorf Wien in Meidling im Einsatz, um durch kostenlose Haar- und Bartschnitte Freude zu bereiten und auch etwas Selbstwertgefühl zurückzugeben. Für die Gäste des Einsatzes gibt es im VinziDorf Gutscheine , nur so kommt man zu einem kostenlosen Haar- und/oder Bartschnitt. Betroffene dürfen sich direkt ans VinziDorf wenden. Das ist ganz wichtig! Barber Angels Brotherhood Austria-Aktion im VinziDorf Wien Nationalfeiertag: Samstag, 26. Oktober 2019, 11- 14 Uhr VinziDorf Wien, Boergasse 7, 1120 Wien

Barber Angels Brotherhood: Sozialer Friseurverein

Seit 2018 arbeitet der Soziale Friseurverein Barber Angels Brotherhood Austria nach erfolgreichen Einsätzen in den Bundesländern Salzburg, Wien, Niederösterreich, Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark am weiteren Ausbau seines Netzwerkes auf ganz Österreich. Nach den ersten Einsätzen in den Städten durch die FIRST Angels generieren sich dort BAB-Regionalleitungen, die sich fortan nachhaltig und in regelmäßigen Abständen in ihrer Region – gemeinsam mit den sozialen Einrichtungen vor Ort – um Haar- und/oder Bartschnitte der wohnungslosen, armutsgefährdeten und sozial schwachen Menschen kümmern.