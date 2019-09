Wien-Ottakring: Festival gibt Einblicke in die Welt der Blinden

Blinde, sehbehinderte oder sehende Kinder, Jugendliche, Studenten, Erwachsene und Senioren - alle sind beim Visioneers Festival am 21. September in Wien-Ottakring eingeladen.

Die Freude an Mobilität, Orientierung, Selbstermächtigung, Kultur sowie Spiel und Bewegung stehen bei Workshops, Vorträgen und Präsentationen von österreichischen Blinden- und Sehbehindertenorganisationen beim Visioneers Festival am 21. September von 10. bis 21. Uhr in der Brunnenpassage und Yppenplatz im Mittelpunkt.