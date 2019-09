"10 Jahre MaPaKi": Großes Familienfest beim Naschmarkt

Am 20. September 2019 findet ein großes Fest für die ganze Familie nahe dem Wiener Naschmarkt statt. Gefeiert wird das 10-jährige Bestehen der Eltern-Kind-Häuser des Vereins M.U.T.

Vor 10 Jahren gründete der gemeinnützige Verein MUT das erste Eltern-Kind-Haus MaPaKi (Mama-Papa-Kind) in Wien und konnte seither über 300 Familien und AlleinerzieherInnen vor der drohenden Obdachlosigkeit bewahren. Damit schließt der Verein MUT eine soziale Lücke in Wien und bekämpft aktiv Kinder- und Jugendarmut.

Familienfest im 4. Bezirk





Kinderparty beim Naschmarkt

Am Freitag, 20. September ab 13.00 Uhr gibt es im begrünten Innenhof des MUT Vereinszentrums gegenüber vom Naschmarkt ein buntes Programm für die Großen und vor allem Kleinen. Auf die Kinder warten Kinderschminken, T-Shirt Druck, gemeinsames Backen und Basteln bis zur Kinderdisco um 17.00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist an der Grill-Station gegen eine freiwillige Spende gesorgt. Der Eintritt ist frei!

Verein M.U.T.: Hilfe für Familien in Not



Der wohltätige Verein MUT mit Sitz in Wien wurde 2005 von einem bunt durchgemischten Kollektiv aus engagierten Menschen ins Leben gerufen und leistet mittlerweile einen beträchtlichen Beitrag zum sozialen Gefüge in Wien. Das Team widmet sich den Kleinen und Bedürftigen und unterstützt sowohl im Alltag als auch in Notsituationen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Obdachlosenhilfe mit dem Projekt „Yes We Care“, die Familien-Häuser als Notschlafstellen, die Lebensmittelrettung und -verteilung sowie der Veranstaltungsraum open space beim Naschmarkt. Dabei zeichnet MUT eine unbürokratische, nachhaltige und effiziente Hilfe, die direkt ankommt, aus. Der Verein ist wirtschaftlich und politisch unabhängig und finanziert sich hauptsächlich aus Spendengeldern, überwiegend von Privatspendern.