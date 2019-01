Wien: Mit der Lebensretter-App im Notfall Ersthelfer werden

Eine App kann in Wien Leben retten: Der "Notfallknopf" bei Herzkreislauf-Attacken ruft einen freiwilligen Helfer in direkter Nähe, der oft vor der Berufsrettung Erste Hilfe leisten kann.

Acht bis zwölf Minuten braucht die Wiener Berufsrettung durchschnittlich, um nach einem Notruf am Ort des Geschehens anzutreffen. Mit Hilfe einer App soll das noch schneller gehen – die ruft nämlich den nächsten Lebensretter im Umkreis von 400 Metern.

Oft schneller als die Berufsrettung

Die Anmeldung bei der Lebensretter-App ist freiwillig, anmelden kann sich jeder, der über 18 Jahre alt ist und einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat. 317 Einsätze wurden so im letzten Jahr auf die freiwilligen Helfer verteilt, in rund 100 Fällen waren sie vor der Berufsrettung am Patienten. Dort werden dann bereits die überlebenswichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet.