58-Jähriger soll Mädchen in NÖ vergewaltigt haben: U-Haft

Ein 58 Jahre alter Mann soll sich am Pfingstsonntag in der Nähe eines Spielplatzes im Bezirk Mödling an einer Neunjährigen vergangen haben. Der Beschuldigte befindet sich in U-Haft.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat die U-Haft gegen einen Niederösterreicher beantragt, der unter Verdacht der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs einer Neunjährigen im Bezirk Mödling steht. Der 58 Jahre alte Mann habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl, am Freitag auf APA-Anfrage.

Neunjährige bei Spielplatz sexuell missbrauch

Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Verdächtigen wurden Beweismittel sichergestellt, sagte Habitzl, ohne Details zu nennen. Laut "Kurier" (Freitag-Ausgabe) soll es sich dabei um diverse Datenträger handeln, die nun ausgewertet werden.

Der Niederösterreicher soll die Neunjährige am Pfingstsonntag gegen 17.30 Uhr in einem Waldstück nahe eines Spielplatzes an der Hand gepackt und in Folge missbraucht haben. Eine gleichaltrige Freundin des Mädchens rief um Hilfe, woraufhin der Mann vom Opfer abließ und flüchtete.

58-Jähriger in U-Haft

Die Mütter, die sich auf dem Spielplatz aufhielten, erstatteten auf der Polizeiinspektion Vösendorf Anzeige. Der Beschuldigte aus dem Bezirk Mödling wurde vom Landeskriminalamt ausgeforscht, am Mittwochabend festgenommen und schließlich in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.