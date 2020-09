57 Prozent vertrauen der Regierung im Umgang mit Corona

Etwas über die Hälfte der Österreicher vertrauen laut Umfrage der Regierung im Corona--Krisenmanagement. Besonders die ÖVP- und Grün-Wählern sehen die richtige Richtung eingeschlagen.

Moderator Meinrad Knapp, Meinungsforscher Peter Hajek und Politikexperte Thomas Hofer analysieren diesen Sonntag in "ATV Aktuell: Die Woche" die politischen Highlights der Woche. Nach Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Österreich widmet sich auch die aktuelle Meinungsumfrage von Peter Hajek diesem Thema. So befragte er 804 Österreicher, ob sie dem Corona -Krisenmanagement der Bundesregierung vertrauen. 16 Prozent der Österreicher vertrauen sehr und 41 Prozent eher dem Krisenmanagement. 22 Prozent sind eher nicht und 16 Prozent überhaupt nicht von dessen Leistung überzeugt.

Mit 88 Prozent haben die ÖVP- und mit 72 Prozent die Grün-Wähler am meisten Vertrauen in das Können der Bundesregierung in Krisenzeiten. Mit 28 Prozent Zustimmung der FPÖ-Wählerschaft, hat diese am wenigsten Vertrauen in das Vorgehen des Krisenmanagements.