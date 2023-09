Eine 51-Jährige wurde bei einem Wohnhausbrand in Kärnten verletzt.

Eine 51-Jährige wurde bei einem Wohnhausbrand in Kärnten verletzt. ©APA/BARBARA GINDL (Sujet)

51-Jährige in Kärnten bei Feuer in Wohnhaus verletzt

In der Nacht auf Sonntag wurde eine 51-Jährige bei einem Brand in ihrem Wohnhaus in der Kärntner Gemeinde Gallizien (Bezirk Völkermarkt) verletzt.

Das Feuer war im Erdgeschoß ausgebrochen und hatte auf das Carport und das aus Holz errichtete Obergeschoß samt Dachstuhl übergegriffen, hieß es seitens der Polizei.

Während rund 100 Kräfte der Feuerwehr die Flammen löschten, wurde die Bewohnerin von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Brandursache ist noch unklar.