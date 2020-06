5.800 Euro Verwaltungsstrafen offen: Mann in NÖ festgenommen

Für einen 24-Jährigen klickten am Pfingstmontag bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Gmünd die Handschellen.

Wegen nicht bezahlter Verwaltungsstrafen in der Höhe von rund 5.800 Euro ist am Montag ein 24-jähriger Linzer bei einer Verkehrskontrolle in Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) festgenommen worden.