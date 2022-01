42-Jährige in Oberösterreich von Ehemann erschossen

Am Samstag ereignete sich im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck eine Bluttat. Ein 46-Jähriger soll seine Ehefrau durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet haben, Ermittlungen wegen Mordverdachts laufen.

Im Bezirk Vöcklabruck ist es am Samstagnachmittag zu einer Bluttat an einer 42-jährigen Frau gekommen. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt wegen Mordverdachts. Gegen 14.45 Uhr soll ein 46-Jähriger Mann eine Faustfeuerwaffe genommen und seiner am Esstisch sitzenden Frau in den Hinterkopf geschossen haben, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.