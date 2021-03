Ein Auffahrunfall in Maria Ellend forderte eine Schwerverletzte.

36-Jährige bei Auffahrunfall in NÖ schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen an den Händen musste eine 36-jährige Pkw-Lenkerin nach einem Auffahrunfall am Montag in die Wiener Klinik Donaustadt eingeliefert werden.

Eine Lenkerin ist am Montag auf der B9 in Maria Ellend (Bezirk Bruck a.d. Leitha) auf einen Pkw aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Die 36-Jährige war mit ihrem zweijährigen Kind im Auto Richtung Wien unterwegs gewesen, beide Insassen wurden in die Wiener Klinik Donaustadt gebracht.

Die Mutter erlitt schwere Blessuren an den Händen, das Kind dürfte ebenso wie die 47-jährige Lenkerin des anderen Wagens nach Polizeiangaben unverletzt geblieben sein.

Ursache für Auffahrunfall noch unklar

Die beiden Frauen stammen aus dem Bezirk Bruck a.d. Leitha. Die Ursache für den Auffahrunfall war vorerst nicht geklärt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Die B9 war im Frühverkehr rund 40 Minuten gesperrt.