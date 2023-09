35-Jähriger nach Messerangriff auf Schwiegervater verurteilt

Am Freitag ist ein 35-Jähriger nach einem Angriff auf seinen Schwiegervater wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ehefrau entlastete vor Gericht 35-Jährigen

Alarmiert worden war die Polizei am 16. Mai gegen 17.00 Uhr. In einem Wohnhaus wurde der am Oberkörper verletzte 63-Jährige vorgefunden. Die Ehefrau sowie die Tochter des Mannes leisteten Erste Hilfe. Das Duo nannte den 35-jährigen türkischen Staatsbürger zunächst als Täter. Der Beschuldigte hatte sich zwischenzeitlich entfernt, kehrte aber zurück und wurde festgenommen. Das Opfer wurde indes per Notarztwagen in das Uniklinikum St. Pölten gebracht.