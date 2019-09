33-Jähriger lief mit Messer durch Baden: Cobra-Einsatz

Die Spezialeinheit Cobra musste heute in Baden bei Wusrücken, weil ein 33-Jähriger mit einem Messer durch die Stadt unterwegs war. Der Mann wurde festgenommen und in eine Psychiatrie gebracht.

Weil ein 33-Jähriger in Baden bei Wien angekündigt hatte, Suizid mit einem Messer zu begehen, ist am späten Mittwochvormittag auch das Einsatzkommando Cobra ausgerückt. Der Mann wurde in seiner Wohnung dingfest gemacht und in die Psychiatrie eingeliefert, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen Online-Bericht von "Heute".