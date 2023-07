29-Jähriger bei Bergtour gestorben

Ein 29-jähriger Oberösterreicher ist bei einer Bergtour tödlich verunglückt. Der Mann war beim Abstieg vom Bosruck abgestürzt.

Als der 29-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land nach der Überschreitung vom Bosruck in Spital am Pyhrn im Bezirk Kirchdorf am Dienstagabend nicht zum vereinbarten Treffpunkt kam und sie ihn telefonisch nicht erreichte, wählte seine Lebensgefährtin um 20 Uhr den Notruf, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Alpinpolizei kann 29-jährigen Bergsteiger nur noch tot bergen

Die Alpinpolizei Kirchdorf startete eine bundesländerübergreifende Rettungsaktion mit den Bergrettungen Spital am Pyhrn, Windischgarsten, Admont und Selzthal bis tief in die Nacht. Hubschrauber konnten wegen der schlechten Witterung nicht eingesetzt werden. Am Mittwoch um 8.35 Uhr entdeckte die Flugpolizei Graz den tödlich verunglückten Bergsteiger am südseitigen Fuß der Frauenmauer. Er dürfte bei Abstieg abgestürzt sein. An der Suchaktion waren insgesamt 150 Einsatzkräfte beteiligt.