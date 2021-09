29 gefälschte PCR-Tests bei Kontrollen am Flughafen Wien sichergestellt

Seit Anfang September kontrolliert die Polizei verstärkt am Flughafen Wien Schwechat die Echtheit von PCR-Tests. Bislang wurden 29 Fälschungen sichergestellt.

Im Zuge verstärkter Kontrollen hat die Polizei seit Anfang September am Flughafen Wien-Schwechat 29 gefälschte PCR-Tests sichergestellt, teilte das Innenministerium in einer Aussendung mit. Zum überwiegenden Teil kamen die Besitzer der falschen Zertifikate mit Flügen aus der albanischen Hauptstadt Tirana in Schwechat an.