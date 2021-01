2,5 Tonnen Tabak sichergestellt: Illegale Zigarettenproduktion in NÖ aufgehoben

Eine illegale Zigarettenproduktion ist im Bezirk Bruck a.d. Leitha ausgehoben worden. Es wurden 2,4 Tonnen Tabak und Maschinen zur Herstellung von 15.000 Stangen sichergestellt.

Im Bezirk Bruck a.d. Leitha ist nach Angaben des Finanzministeriums vom Dienstag eine illegale Zigarettenproduktion ausgehoben worden. 2,4 Tonnen Tabak und Maschinen zur Herstellung von 15.000 Stangen oder drei Millionen Stück wurden laut einer Aussendung in zwei angemieteten Lagerhallen sichergestellt. Den Schlag habe der Linzer Zoll gelandet.

Hinweis der französischen Zollverwaltung war vorausgegangen

Dem Zugriff vorausgegangen war ein Hinweis der französischen Zollverwaltung im September 2018, wonach in einem Lkw aus Oberösterreich drei Paletten Schmuggelzigaretten sichergestellt worden waren. Ermittlungen der Zollfahndung Linz ergaben der Aussendung zufolge, dass eine ungarische Firma mit Sitz in Wien mehrere Schmuggelsendungen an Zigaretten als Kekslieferungen getarnt nach Großbritannien gebracht hatte.